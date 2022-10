Réglementation financière: Le Maroc, l’un des pays africains et de la région MENA les mieux avancés (expert LSEG)

mercredi, 12 octobre, 2022 à 19:19

Casablanca – Le Maroc est l’un des pays les mieux avancés du continent et de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) en matière de réglementation et de conformité financières, a indiqué, mercredi à Casablanca, le Senior Account Manager chez Refinitiv, filiale du London Stock Exchange Group (LSEG) au Maroc, Hicham Yasbah.