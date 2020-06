La reprise des chantiers de construction et d’aménagement à l’échelle régionale au centre d’une réunion de Mme Bouchareb avec le groupe Al-Omrane

lundi, 1 juin, 2020 à 17:16

Rabat – Un plan de reprise des travaux des chantiers de construction et d’aménagement à l’échelle régionale a été présenté à la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, lors d’une réunion de coordination avec le groupe Al-Omrane.

Cette réunion a permis de dresser un bilan sur l’état d’avancement des chantiers du groupe par régions ainsi que les objectifs permettant un redémarrage progressif et une montée en puissance selon un phasage séquencé et concerté avec l’autorité territoriale et l’ensemble des institutions, conformément aux dispositions prises par les autorités publiques pour éviter la propagation du virus et la préservation de la santé de tous, a souligné lundi le groupe Al-Omrane dans un communiqué.

Elle a également été l’occasion de prendre connaissance des besoins nécessaires sur le plan de l’accompagnement par la tutelle, permettant une reprise des projets et le retour progressif des chantiers vers un rythme normal, notamment ceux liés à la mobilité des ouvriers, au déplacement des professionnels, à l’approvisionnement en matériaux de construction et à toute opération en relation avec les chantiers.

A cet effet, le ministère et le groupe Al Omrane ont arrêté les préalables portant sur la priorisation des mesures sanitaires prescrites par le guide élaboré par le ministère, en concertation avec les différents intervenants du secteur du bâtiment et de la construction. Ce guide définit les lignes directrices et les recommandations aux professionnels du secteur appelés à travailler dans les chantiers de construction, usines et unités de production, bâtiments administratifs et bureaux, entre autres.

Ces directives viennent en support aux consignes dictées par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle visant à accompagner les professionnels pour gérer le risque de propagation du Covid-19 dans les lieux de travail du secteur et préserver ainsi la santé et la sécurité des salariés.

En outre, et conscient des enjeux et des risques, le groupe Al Omrane a été parmi les signataires de la “Déclaration des professionnels du bâtiment et de l’immobilier”, souligne le communiqué, relevant qu’il s’est engagé depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire à consolider sa capacité de résilience par la mise en place de mesures permettant la continuité et le maintien de plus de 20 % de son activité tout en préservant la santé et la sécurité de ses collaborateurs et partenaires.

En outre, la réunion a porté sur l’instauration d’un système de veille régional pour le suivi des différents chantiers et ce, à travers un reporting périodique permettant de procéder aux éventuels réajustements et recadrages.

“Cette reprise progressive et sécurisée permettrait de sauvegarder l’entreprise marocaine de BTP ainsi que tous les corps de métiers en rapport avec les programmes et projets menés par le groupe Al Omrane, conformément aux Hautes directives royales”, a affirmé Mme Bourchareb, précisant que le groupe est en charge de près de 85% des programmes publics du secteur représentant le tiers de son activité.

Dans le souci d’instaurer un climat de confiance dans toute la chaîne de valeurs, à même de redynamiser le secteur, le groupe vise à soutenir et accompagner davantage les opérateurs privés dans les phases de la reprise et de la relance à travers l’accélération du lancement des appels d’offres, la fluidification des procédures administratives grâce à l’appui de la tutelle, l’accélération du paiement des prestataires après les déblocages, le renforcement de la dématérialisation des services et procédures ainsi que l’information de ses différents partenaires sur son plan prévisionnel.

Outre la pérennité de l’activité économique, la généralisation progressive de la reprise des chantiers du groupe permettra aussi la sauvegarde des emplois, la préservation des revenus des ouvriers et le maintien de leur pouvoir d’achat.

En tant qu’opérateur étatique et partenaire privilégié des collectivités territoriales, le groupe Al Omrane est “appelé aujourd’hui plus que jamais à renforcer son rôle de locomotive pour impulser une nouvelle dynamique dans le secteur du bâtiment et de de l’aménagement et accélérer, par ricochet, la mise en œuvre de la politique du ministère concernant les programmes publics sociaux, notamment ceux liés aux +Villes sans bidonvilles+, à l’habitat menaçant ruine et à l’aménagement urbain, renforçant ainsi l’engagement en faveur du citoyen”, conclut le communiqué.

Ont participé à cette rencontre, le président et des membres du directoire du groupe Al-Omrane, la secrétaire générale, des directeurs généraux des sociétés régionales Al-Omrane et des directeurs régionaux de l’Habitat et de la politique de la ville.