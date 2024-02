Secteur aéroportuaire: Ouverture au Caire de la 71è édition de la conférence de l’ACI Afrique, avec la participation du Maroc

lundi, 26 février, 2024 à 18:48

Le Caire – Les travaux de la 71è édition de la conférence régionale et de l’exposition du Conseil international des aéroports – Section Afrique (ACI Afrique) ont été ouverts, lundi au Caire, avec la participation d’une pléiade de spécialistes et d’acteurs du secteur aéroportuaire en Afrique, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement, tenu sous le thème “Aéroports: une locomotive de croissance sociale et économique durable”, et qui se poursuit jusqu’au 1er mars, par une délégation conduite par la directrice générale de l’Office national des aéroports (ONDA), Habiba Laklalech.

Prennent part à cette édition plus de 40 exposants de sociétés pionnières dans le domaine des services aériens dans le continent africain, dont le pavillon marocain, qui présentent au public des innovations, produits, idées et propositions relatifs au monde de l’aviation.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Laklalech a souligné que l’ONDA participe, par une délégation importante, aux travaux de la conférence régionale de l’ACI Afrique, à laquelle sont affiliés les aéroports africains et dont le siège est situé au Maroc, relevant que le Royaume est un membre actif et majeur dans les réunions de la conférence, à travers des propositions et initiatives émises en vue de renforcer la coopération bilatérale et multidimensionnelle entre les aéroports africains.

Le conseil d’administration de ce groupement s’est réuni dimanche pour examiner les moyens de développer et de consolider la contribution de cette Section à la promotion du secteur aéronautique en Afrique et au renforcement de la coopération entre les différentes autorités africaines chargées de la gestion des aéroports, a-t-elle ajouté.

Elle a, par ailleurs, ajouté que la délégation marocaine a pris part aux travaux des commissions régionales chargées de l’étude des diverses questions techniques liées aux activités aéronautiques, notamment la sûreté, la sécurité, l’optimisation des services et le développement durable.

Cet événement constitue une occasion idoine pour le partage de l’expérience marocaine en matière de mise en place des principes du développement durable, a estimé la DG de l’ONDA.

S’exprimant à l’ouverture de la conférence, le président d’ACI Afrique, Emanuel Chaves, a affirmé que cet événement représente une opportunité pour conclure des affaires et hisser le niveau de partenariat entre les partenaires de l’industrie aéronautique, afin de favoriser le développement, l’investissement et le progrès, de manière à créer de nombreuses opportunités d’emploi dans ce domaine.

Il a, dans ce sens, mis en exergue l’importance de l’organisation économique et sociale comme étant le pilier de la libéralisation du transport aérien en Afrique, notant le rôle du soutien aux initiatives visant la mise à niveau du secteur.

M. Chaves a, dans ce cadre, insisté sur le rôle des aéroports en tant que pôle économique pour davantage de progrès, d’adaptabilité, de compétence et de durabilité, expliquant que les travaux de la conférence sont axées sur les défis et enjeux du secteur aérien en Afrique ainsi que sur les perspectives d’avenir.

Les travaux de la conférence abordent l’importance stratégique des aéroports, comme étant des piliers du développement économique et social et du développement durable, leur rôle dans la réalisation de la durabilité sur fond de défis financiers, le développement de l’infrastructure, l’amélioration des compétences et l’insertion sociale avec la consolidation de l’évolution sociale et économique des pays et l’engagement à long terme en faveur de la durabilité.

La conférence examine également l’investissement dans les infrastructures aéroportuaires, qui constituent un élément central de l’économie mondiale, notamment en cas d’incapacité des gouvernements à couvrir les coûts de l’investissement pour l’accompagnement de l’augmentation attendue du trafic aérien, les obstacles rencontrés, ainsi que les efforts déployés pour répondre aux besoins futurs du trafic aérien en Afrique, tout en tenant compte de la compatibilité entre les nouveaux projets, et la durabilité économique et la responsabilité environnementale et sociale.