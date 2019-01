Transport aérien: Les infrastructures lancées par SM le Roi accompagnent la dynamique du secteur

mardi, 22 janvier, 2019 à 21:29

Casablanca – Les nouvelles infrastructures des aéroports, inaugurées et lancées, mardi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, viennent accompagner la dynamique qualitative enregistrée dans le secteur du transport aérien au Maroc, a indiqué le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid.

Dans une déclaration à la presse, à l’occasion de l’inauguration par SM le Roi Mohammed VI du nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V et du lancement de plusieurs infrastructures pour les aéroports nationaux, M. Sajid a relevé que les nouveaux terminaux aériens des aéroports de Guelmim, Zagoura et Errachidia ainsi que le nouveau centre national du contrôle aérien pour la sécurité de la navigation aérienne à Agadir font partie, entre autres, des structures qui accompagnent “la dynamique de la navigation aérienne et du développement du transport aérien dans notre pays”.

Le ministre a, dans ce sens, ajouté que ces infrastructures, réalisées par l’Office national des aéroports (ONDA), permettront de donner un nouvel élan au trafic des vols nationaux et internationaux.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de l’ONDA visant à augmenter la capacité des aéroports régionaux et à les rendre conformes aux normes internationales en matière de fluidité du trafic aérien, de sécurité aérienne et de qualité des services.