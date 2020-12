ZO® Skin Health arrive au Maroc

mercredi, 9 décembre, 2020 à 13:48

Casablanca – ZO® Skin Health, leader mondial de la santé de la peau a annoncé, mercredi, son arrivée officielle sur le marché marocain à travers un partenariat avec un réseau important de médecins au Maroc.

Des médecins qui ont fait confiance à l’expertise de ZO® Skin Health et qui souhaitent aider les patients à avoir la peau la plus saine et la plus agréable, indique le groupe mondial dans un communiqué, notant qu’à ce jour, plusieurs médecins peuvent désormais prescrire et mettre à la disposition des patients, une gamme médicale et professionnelle qui propose des produits de pointe et des traitements thérapeutiques afin de leurs apporter directement les meilleures solutions axées sur les résultats.

Ce partenariat permet à ce groupe mondial d’avoir accès à un vaste écosystème d’expertise marocain, en cohérence avec son positionnement et avec sa stratégie de croissance, souligne la même source.

“Nous nous concentrons sur le renforcement de la relation patient-médecin en offrant des programmes complets de soins de la peau, tant au cabinet qu’à l’extérieur. En proposant des programmes de soins de la peau complets aux médecins et à leurs patients, ZO® SKIN crée un continuum entre les traitements thérapeutiques et les soins quotidiens, permettant aux patients de bénéficier d’une peau saine en permanence, quels que soient leur âge, leur appartenance ethnique ou leur état de peau”, fait valoir le Groupe ZO® Skin Health qui continue de renforcer sa position en tant que marque médicale de luxe de soins de la peau, portée par la science.

ZO® Skin Health est présent dans plus de 100 pays à travers le monde et détient la première place sur le podium dans l’UE en matière de part de marché. “Notre engagement s’étend également à la protection contre l’accès à des produits périmés ou frauduleux vendus par des ZO non autorisées détaillants, nous sommes en tête du secteur grâce à nos efforts de lutte contre le détournement. Pour cette raison, Les produits ZO® Skin Health sont uniquement disponibles sur notre boutique en ligne pour les médecins et notre ZO® Médecins autorisés”, précise le groupe.

Santé de la peau et pouvoir de la science: Un must

Créé en 2006 par le dermatologue de renommée mondiale, Zein Obagi, ZO® Skin Health repousse les limites des soins de la peau de qualité médicale. “Ma mission est de créer une peau saine, jeune et vibrante, répondant à ma définition de la santé de la peau”, a déclaré M. Obagi .

En combinant une approche en trois étapes des soins de la peau ( “Getting Skin Ready”, “Prevent + Correct” et “Protect”) des technologies puissantes et de l’éducation sur les produits, ZO® Skin Health propose un protocole de soins personnalisables pour créer et maintenir une peau saine pour tous, indépendamment de l’âge, de l’origine ethnique, de l’état de peau unique ou du type de peau. “Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour avoir une belle peau”, a affirmé M. Obagi.

Une large gamme de produits couvre aussi bien la correction des dommages causés par le soleil la pigmentation que la prévention de nouveaux dommages ou encore la protection contre les dommages futurs. Par ailleurs, des produits d’hydratation peuvent être ajoutés à n’importe quel programme pour stimuler l’hydratation naturelle et réduire la gravité des réactions anticipées sans compromettre les résultats.

Ces solutions innovantes de soins, qui optimisent la santé de la peau, sont basées sur les dernières avancées en matière de technologies de thérapie de la peau, de systèmes d’administration uniques, de complexes biotechniques et de formulations exclusives.

Dr Zein Obagi, l’inventeur visionnaire de la science de la santé de la peau

ZEIN OBAGI, MD – Chercheur. Innovateur. Auteur. Éducateur, Dermatologue de renommée mondiale, Fondateur et directeur médical de ZO Skin Health, Inc., Inventeur et éducateur primé et Auteur, Obagi Skin Health Restoration & Rejuvenation (1999) et The Art of Skin Health Restoration & Rejuvenation : La science de la pratique clinique (2015).

Depuis plus de 35 ans, le Dr Zein Obagi, dermatologue diplômée, est à l’origine de solutions avancées de soins de la peau, basées sur sa philosophie de création d’une peau saine, par opposition au simple traitement des maladies et des dommages. Son approche visionnaire lui a valu une réputation internationale d’autorité en matière de santé et de rajeunissement de la peau.

Il est classé parmi les meilleurs experts mondiaux en matière de peelings chimiques et est considéré comme un expert dans le traitement des peaux de couleur, s’attaquant souvent aux cas les plus difficiles dans le monde entier.

Inspiré par l’héritage et les contributions révolutionnaires du Dr Obagi, ZO® Skin Health continue à redéfinir et à faire progresser la science de la santé de la peau.