Un journaliste algérien condamné à 15 mois de prison pour des publications sur Facebook

mardi, 14 juillet, 2020 à 18:36

Les mégadonnées, souvent désignées sous le terme “Big data”, constituent un outil “avancé, efficace et réactif” pour alimenter et éclairer la prise de décision dans ce contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), souligne la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).