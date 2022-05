Le Maroc fait don d’un laboratoire de langues à l’Académie diplomatique en Mauritanie

vendredi, 20 mai, 2022 à 18:07

Des experts et chercheurs marocains et arabes ont jeté la lumière, jeudi à Casablanca, sur le rôle de la société civile dans la moralisation de la vie publique, dans le cadre de la première conférence de la 3ème édition du forum arabe de développement sociétal, tenue sous le thème “La société civile arabe et l’enjeu de la responsabilité citoyenne”.