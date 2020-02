Le Maroc souligne à l’Union africaine l’urgence d’une action collective contre le Coronavirus à travers le CDC-Africa

jeudi, 13 février, 2020 à 12:55

La récente flambée du nouveau coronavirus en Chine a plongé le monde dans l’inquiétude et l’incertitude et mis au grand jour les difficultés complexes auxquelles sont confrontées les autorités sanitaires mondiales et la communauté scientifique pour cerner, prédire et modéliser l’évolution des épidémies.