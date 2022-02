Procès en vue en Suisse du général algérien Khaled Nezzar pour crimes contre l’humanité

mercredi, 9 février, 2022 à 10:21

Genève – Le parquet fédéral suisse a procédé à l’audition finale du général et ancien ministre de la Défense au début de la guerre civile en Algérie, Khaled Nezzar, qui « est poursuivi pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité », rapportent des médias helvétiques et une ONG internationale.