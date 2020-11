Tanger: poursuite des travaux de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne

mercredi, 25 novembre, 2020 à 20:04

Tanger – Les travaux de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne se poursuivent, mercredi à Tanger, avec la participation de plus de 110 députés représentant les différents courants politiques et zones géographiques de la Libye.

Après l’ouverture officielle la veille de cette réunion consultative, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les membres de la Chambre des représentants libyenne se penchent sur les consultations pour unifier les différents groupes à l’institution législative élue en Libye, de manière à mettre fin aux divisions internes et à relever les défis relatifs aux prochaines échéances politiques.

Par ailleurs, cette réunion consultative devrait déboucher sur un consensus concernant la date et le lieu de la tenue d’une session officielle de la Chambre des représentants sur le territoire libyen, et la détermination de son ordre du jour, l’unification des positions et des visions concernant les résultats du dialogue politique libyen, l’appui des accords conclus à Bouznika concernant les postes de souveraineté, et la réhabilitation de la Chambre pour qu’elle joue pleinement son rôle au cours de la période à venir.

La tenue de cette réunion consultative au Maroc traduit l’engagement ferme du Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à soutenir les efforts visant à résoudre la crise libyenne, ainsi que la conviction du Maroc que l’approfondissement des consultations et du dialogue inter-libyen constitue la voie la plus efficace pour réaliser la stabilité et le développement, et le meilleur moyen pour faire face aux défis sécuritaires et aux aspects négatifs ayant accompagné le traitement de la crise libyenne.

La forte présence des députés libyens de différentes appartenances géographiques et politiques à cette réunion traduit également le niveau de confiance et la reconnaissance dont jouit le Maroc auprès des différentes parties politiques libyennes.

Cette réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne vient s’ajouter aux rencontres inter-libyennes organisées au Maroc, visant à soutenir une solution politique à la crise libyenne, à commencer par le dialogue politique qui a abouti à la conclusion de l’Accord de Skhirat, puis les sessions du dialogue inter-libyen tenues à Bouznika.