La Chine encourage la poursuite du processus des tables-rondes sur le Sahara marocain

mardi, 3 novembre, 2020 à 22:56

Nations-Unies (New York)– La Chine a encouragé la poursuite du processus des tables-rondes de Genève entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, amorcé par l’ancien Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Horst Köhler.

Dans son explication de vote sur la résolution 2548 sur le Sahara marocain, adoptée par le Conseil de sécurité, la Chine a estimé qu’un nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général devrait être nommé “pour faciliter la reprise du processus des tables-rondes de Genève et créer les conditions favorables pour avancer” vers une solution politique à ce différend régional.

“La Chine continuera de maintenir une position objective et juste” et d’encourager les parties à trouver “une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à travers le dialogue et la négociation sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité”, a souligné la délégation chinoise à l’ONU.