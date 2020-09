Colombie: la relance de l’économie, principal défi de la rentrée post-confinement

vendredi, 18 septembre, 2020 à 11:53

-Par : Mohammed BEN MESSAOUD-

Bogotá – Fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19, la Colombie s’apprête à mettre les bouchées doubles pour relancer une économie à l’arrêt depuis plus de cinq mois.

Au terme d’une longue période de confinement obligatoire, la quatrième puissance économique d’Amérique latine a élaboré un ambitieux plan économique pour la rentrée post-crise du coronavirus.

Pour faire face à l’impact désastreux de la pandémie sur la société et l’économie, avec 4,6 millions de chômeurs en juillet 2020 (+20,2% contre 10,7% lors de la même période de 2019), le gouvernement de centre-droit de ce pays de l’hémisphère sud a dû anticiper de plusieurs mois la rentrée politique et sociale, qui débute généralement en février.

Ainsi, pour contrer les pronostics pessimistes de plusieurs instances et experts internationaux telle que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a prévu, dans un rapport publié en juin dernier, une “récession profonde et sans précédent” dans ce pays d’Amérique du Sud, marquée par une contraction de 6,1% du PIB en 2020, voire de 7,6% en cas d’une nouvelle flambée des cas de coronavirus, le président Ivan Duque a récemment annoncé le lancement d’un plan de relance économique, étalé sur deux ans.

Baptisé “Nouvel engagement pour la Colombie”, ce plan, doté de 100 milliards de pesos (3.700 pesos = un dollar), s’articule autour de quatre axes, à savoir la création d’emplois, la croissance propre, le soutien aux catégories les plus démunies et au monde rural et la consolidation du processus de paix, le but étant de promouvoir la relance économique post-coronavirus.

“Aujourd’hui, devant le Congrès, je veux assumer un engagement pour la Colombie. Un engagement envers tous les citoyens, pour que notre pays avance et inviter toutes les institutions, le secteur privé, les citoyens, les gouvernements locaux, à travailler en équipe pour notre pays”, a indiqué M. Duque, par visioconférence, dans une allocution à l’ouverture de la période législative 2020-2021, le 20 juillet dernier.

Il a, dans ce sens, précisé qu’outre un projet de loi visant à soutenir et promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui, selon lui, génèrent 90% des emplois, il sera procédé à la mise en place de facilités pour leur permettre de bénéficier des marchés publics dans le cadre d’une stratégie de préférence nationale.

Elles auront également accès à des lignes de crédit, a ajouté le chef de l’Etat, notant que ce plan prévoit aussi la mise en place de projets de partenariat public-privé pour la réalisation de chantiers d’infrastructure d’envergure tels que les ports, les aéroports, les usines de traitement des eaux et des autoroutes de quatrième et cinquième génération.

Concernant le volet social, il a annoncé le maintien du programme Revenu de solidarité jusqu’en juin 2021 au profit de trois millions de ménages, outre des aides au logement au profit de 200.000 familles et la gratuité de l’enseignement supérieur pour 180.000 étudiants.

A cela s’ajoutent les mesures prises dans le cadre du projet du budget général de l’Etat pour l’exercice 2021 qui s’élève à 314 milliards de pesos (environ 84,737 milliards de dollars).

Selon les dispositions de ce projet, présentées par le ministre des Finances, Alberto Carrasquilla, les ressources allouées à l’investissement atteindront 53,1 milliards de pesos (environ 14,330 milliards de dollars), soit une hausse de 23,1% en comparaison avec l’exercice de 2020.

“Ce gouvernement s’est engagé à retrouver la voie de la croissance (…) et la création d’emplois”, selon le ministre.

Dans ce sens, a ajouté le ministre, une attention particulière sera accordée aux investissements dans les secteurs des infrastructures, du logement, de la technologie, de la transition énergétique, et de la transformation numérique et l’économie orange.

Selon des projections récentes du ministre des Finances, l’économie colombienne croîtrait d’au moins 5% en 2021, voire de 6%. Toutefois, cette croissance ne sera pas suffisante pour compenser les dommages causés par le coronavirus, a-t-il estimé.