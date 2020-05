Coronavirus: Le Brésil compte 114.715 cas confirmés et 48.221 guérisons (ministère)

mardi, 5 mai, 2020 à 23:56

Brasília-Le Brésil compte 114.715 cas confirmés du nouveau coronavirus, selon le dernier bilan du ministère de la santé, qui a fait état de 48.221 guérisons et 7.921 décès.

Au cours des dernières 24 heures, 6.935 nouveaux cas du Covid-19 et 600 décès ont été recensés à travers le pays d’environ 210 millions d’habitants, a précisé le ministère mardi.

Selon la même source, 48.221 personnes (42%) se sont rétablies de la maladie jusqu’à présent, alors que 58,573 autres font l’objet d’un suivi médical.

Le bilan pourrait s’alourdir davantage, car 1.579 décès suspectés d’être causés par la pandémie sont en cours de vérification.

En effet, les données montrent que la pandémie continue de s’étendre rapidement au Brésil, le pays sud-américain le plus touché par la pandémie et le sixième en termes de décès à l’échelle mondiale.

Le secrétaire à la Surveillance sanitaire du ministère de la Santé, Wanderson de Oliveira, a affirmé que les résultats des examens effectués par les laboratoires privés, au nombre de près de 100.000 dépistages, n’étaient pas encore incluses dans le dernier bilan du ministère.

Le gouvernement avait promis d’effectuer quelque 46 millions de tests coronavirus, ce qui représente 22% de la population brésilienne.

L’Etat de São Paulo (environs 46 millions d’habitants) concentre la plupart des infections, soit 34.053 cas confirmés et 2.851 décès, suivi de Rio de Janeiro (12.391 cas et 1.123 décès).

Au moment où le ministère de la Santé prévoit un pic de la maladie entre fin mai et juin, la situation dans l’État d’Amazonas, à la frontière de la Colombie, du Pérou et du Venezuela, est également préoccupante. Avec 649 décès et 8.109 cas, cet Etat du nord avait déjà annoncé l’effondrement de ses systèmes de santé et de funérailles.