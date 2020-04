Coronavirus : la Colombie compte 5.949 cas dont 1.268 guérisons

mardi, 28 avril, 2020 à 23:31

Bogotá – La Colombie compte 5.949 cas cumulés du nouveau coronavirus, dont 1.268 guérisons et 269 décès, a annoncé, mardi soir, le ministère de la Santé.

Le bilan a été mis à jour après la confirmation de 352 nouveaux cas lors des dernières 24 heures, indique un communiqué du ministère, précisant que le plus grand nombre de ces cas a été recensé dans le département de Meta (107), suivie notamment de Bogotá (65) et des régions d’Amazonas (37), de Valle del Cauca (34) et de Nariño (17).