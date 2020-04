Coronavirus : Les principales mesures prises dans le monde pour lutter contre la propagation du virus

jeudi, 9 avril, 2020 à 15:20

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a catégoriquement démenti, jeudi, les fausses allégations véhiculées sur les réseaux sociaux et prétendant que les éléments du service préfectoral de sûreté à Marrakech ont démantelé, en période de l’état d’urgence sanitaire, un réseau criminel ciblant des cadres médicaux et infirmiers à leur sortie de leur lieu de travail, en optant pour un modus operandi criminel consistant à porter des masques de protection et des lunettes pour ne pas être identifiés.