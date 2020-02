Coronavirus: Le nombre de cas sur le paquebot en quarantaine au Japon grimpe à 355

dimanche, 16 février, 2020 à 14:13

Les lauréats du concours “Les couleurs d’Al Aqsa”, organisé par l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports-département de la culture, et l’Académie régionale d’éducation et de formation du Grand Casablanca, ont été primés samedi à Casablanca en marge de la 26éme édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).