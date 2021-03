Covid-19: Bras de fer entre Bruxelles et Londres autour des vaccins

mardi, 30 mars, 2021 à 10:18

L’Union pour le Changement et le Progrès (UCP/opposition) a annoncé son boycott des élections législatives, prévues le 12 juin prochain en Algérie, emboitant ainsi le pas au Parti des Travailleurs (PT) et au Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD).