Covid-19/Chili: 10.507 cas cumulés, 4.676 personnes guéries et 139 décès

lundi, 20 avril, 2020 à 16:52

Santiago – Le Chili a annoncé, lundi, que 4.676 personnes ont récupéré de leur infection au nouveau coronavirus, alors que le pays compte désormais un total de 10.507 cas confirmés et déplore 139 décès causés par cette pandémie.

Selon un dernier bilan dévoilé par le ministre de la Santé, 419 nouveaux cas positifs de covid-19 ont été enregistrés lors des dernières 24 heures, outre 6 nouveaux décès et 338 nouvelles guérisons à travers le Chili.

Un précédent bilan faisait état de 10.088 cas confirmés, 4.338 guérisons et 133 décès.

Ainsi, la Région métropolitaine de Santiago compte 5.643 cas, soit 53,71%, suivie par L’Araucanie (1045/9,95%), Ñuble (687/6,54%), Biobío (626/5,96%), Los Lagos (424/4,04%), Valparaiso (388/3,69%) et Maule (304/2,89%).

L’utilisation de masques a été rendue obligatoire dans les ascenseurs et dans divers endroits où se se rassemblent 10 personnes ou plus, y compris les établissements d’enseignement, les lieux fermés, les galeries, les stands et les sites sportifs et les espaces fermés des aéroports ou des aérogares.

Cette disposition s’applique également aux centres commerciaux, hôtels, pharmacies, casinos, restaurants, résidences pour personnes âgées, lieux de production alimentaire, entre autres.

À ce jour, le confinement obligatoire a été maintenu dans plusieurs communes de Santiago, en plus d’autres régions du pays andin.

De même, le gouvernement a annoncé la prolongation de la suspension des cours dans les écoles et universités du pays jusqu’à fin avril, alors que cette mesure avait été décrétée le 16 mars.

Le Chili a également fermé ses frontières et mis en place un couvre-feu nocturne dans l’ensemble du pays, de 22H00 à 5H00 du matin.