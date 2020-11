Covid19: Les Canadiens sur le qui-vive à l’approche de la saison hivernale

mercredi, 11 novembre, 2020 à 14:01

-Par : Khadija Benhaddouch-

Montréal – A l’arrivée de la saison hivernale, les Canadiens ont de quoi s’inquiéter face à une possible deuxième vague de Covid-19, autrement plus virulente que la première.

Le changement de température risque de faciliter la propagation du coronavirus au moment où les cas de contaminations ne cessent d’augmenter partout au pays et les gens, démoralisés, ne cachent plus leur frustration face au confinement partiel.

«Comme nous exerçons plutôt nos activités à l’intérieur quand il fait froid, je conseille aux Canadiens d’éviter le plus possible les espaces clos, les lieux bondés et les contacts étroits», a recommandé dimanche l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam.

Les grappes importantes, a-t-elle dit « nous indiquent que les espaces clos où la ventilation est mauvaise, les lieux bondés et les situations de contacts étroits peuvent amplifier la propagation du virus».

Mardi, M. Trudeau a averti contre tout relâchement des mesures sanitaires visant à freiner la propagation de la Covid-19.

«J’espère qu’aucun des leaders de notre pays ne relâche sa vigilance parce qu’il ressent de la pression pour ne pas fermer des entreprises ou ralentir l’économie», a-t-il lancé lors d’une conférence de presse.

Le chef de l’exécutif avait déjà prévenu les Canadiens qu’il fallait s’attendre à un «hiver plate», précisant que ça ne va pas être facile avec «la saison des grippes qui s’en vient».

Se voulant rassurant, il a ajouté « mais on va passer à travers en prenant soin les uns des autres, en étant là les uns pour les autres, en faisant notre part ».

Même son de cloche chez son homologue québécois François Legault qui a adressé aux québécois en fin de semaine une lettre ouverte intitulée « La vie est plus forte que tout ».

Tout en reconnaissant que les temps sont « durs pour le moral», M. Legault a affirmé qu’il n’y aura pas « un gros Noël avec toute la parenté» .

Il a ajouté que la bataille n’est pas terminée.« On doit continuer de s’entraider si on veut passer à travers et arriver tous ensemble au printemps».

Mais avant d’arriver au printemps, le mercure va descendre sous le zéro et la vie à l’intérieur des maisons reprendra ses droits. La distanciation physique ne sera pas forcément respecter alors que l’air chauffé augmentera le risque de contagion du virus.

D’ailleurs, pour prévenir la propagation du Covid-19 au sein des écoles, les autorités du Québec prévoient de garder les fenêtres entrouvertes régulièrement afin de permettre une aération naturelle, même durant la saison froide.

Selon une directive de l’Institut national de santé publique du Québec, les fenêtres doivent être ouvertes de 5 à 10 minutes environ toutes les heures. Une directive qui préoccupe aussi bien les parents que les enseignants.

Ces préparatifs pour une saison hivernale sous le signe du Covid-19 interviennent alors que la pandémie ne montre aucun signe de fléchissement avec des moyennes quotidiennes de plus de 3 350 nouveaux cas. Les derniers chiffres publiés font état de plus de 273.000 cas de Covid-19 et plus de 10.600 décès.