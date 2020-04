Décès et hospitalisations en baisse à New York, épicentre du COVID-19

lundi, 20 avril, 2020 à 17:05

New York – Le nombre de décès et d’hospitalisations liés au COVID-19 sont en baisse continue dans l’Etat de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, a indiqué lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

Annonçant les statistiques des dernières 24 heures, lors de son point de presse quotidien, le gouverneur de New York s’est réjoui que le taux net des hospitalisations au niveau de l’Etat continue sur une trajectoire à la baisse, au même titre que le nombre d’intubations (respiration artificielle) et celui des nouvelles infections au virus admises aux hôpitaux.

Le nombre des personnes ayant succombé à la maladie lors des dernières 24 heures s’est chiffré à 478 morts, un bilan en baisse notable par rapport aux derniers jours mais qui reste “toujours élevé”, selon M. Cuomo.

Constatant que la courbe des infections et des hospitalisations a atteint maintenant son pic où elle s’est stabilisée sous forme de “plateau”, le gouverneur de New York a noté que la durée et la vitesse de “la descente” restent les grands inconnus de l’équation, qui va déterminer dans les semaines à venir la cadence de la réouverture graduelle de l’économie locale.

La semaine dernière, le gouverneur avait annoncé que la fermeture des services et commerces jugés non-essentiels, liée aux mesures de distanciation sociale, sera prolongée jusqu’au 15 mai prochain dans l’Etat de New York, qui englobe la ville éponyme et s’étend sur une superficie de plus de 141.000 km carrés avec une population de près de 20 millions d’habitants.