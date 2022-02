Le DG de l’OIAC salue le rôle avant-gardiste du Maroc au sein des instances multilatérales

vendredi, 25 février, 2022 à 19:52

La Haye – Le Directeur général de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC), Fernando Arias a salué, vendredi, la politique d’avant-garde que mène le Maroc au sein des instances multilatérales.

Recevant Mohamed Basri, qui lui a remis sa lettre de nomination en tant que Représentant Permanent du Royaume auprès de l’OIAC, M. Arias a loué le dynamisme du Royaume et son rôle pionnier au sein de cette organisation.

Pour sa part, l’ambassadeur Mohamed Basri a réitéré l’attachement du Maroc aux principes du désarmement et son appui fort et constant pour la mise en œuvre optimale de la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC), tout en soulignant sa détermination à continuer les actions de nature à renforcer les liens de coopération entre le Maroc et cette organisation multilatérale.

L’OIAC, avec ses 193 États membres, supervise les efforts de la communauté internationale visant à éliminer définitivement les armes chimiques.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1997, qui est le traité de désarmement ayant permis d’éliminer toute une classe d’armes de destruction massive, plus de 98% de tous les stocks d’armes chimiques déclarés ont été détruits sous la vérification de l’OIAC. Ces efforts lui ont valu le prix Nobel de la Paix en 2013.

Le Maroc a signé la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques en janvier 1993 et l’a ratifiée en décembre 1995, rappelle-t-on.

Depuis lors, le Royaume, qui n’a jamais été possédé d’armes chimiques, a rempli toutes ses obligations au titre de la Convention, tout en demeurant un fervent défenseur de l’utilisation de la chimie à des fins pacifiques.