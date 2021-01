France/Covid-19: le couvre-feu à 18h étendu à tout le territoire métropolitain

jeudi, 14 janvier, 2021 à 18:27

La Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST) a dévoilé, jeudi, la liste des lauréats de la première promotion de Madaëf Eco6, une initiative de soutien à l’entrepreneuriat et au développement d’écosystèmes dans les projets et destinations touristiques de Madaëf, branche Tourisme du Groupe CDG.