Intempéries hivernales: Plus de 110 morts au Pakistan et en Afghanistan

mardi, 14 janvier, 2020 à 14:47

Islamabad- Plus de 110 personnes ont trouvé la mort au Pakistan et en Afghanistan au cours des deux dernières semaines en raison dechutes de neige, de fortes précipitations et d’inondations, ont annoncé mardi des responsables des deux pays.

Au moins 75 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d’autres ont été blessées au Pakistan, tandis qu’en Afghanistan, au moins 39 ont péri et 60 ont été blessées, selon les autorités pakistanaises.