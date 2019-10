Japon: le nouvel empereur proclame son intronisation

mardi, 22 octobre, 2019 à 9:46

ES : Omar Er-rouch

Tokyo – Le nouvel empereur du Japon Naruhito a proclamé son intronisation au cours d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée mardi au Palais impérial de Tokyo.

La cérémonie a commencé avec l’entrée en salle, à pas lents, des membres de la famille impériale, tous vêtus de somptueux costumes traditionnels spécialement confectionnés pour la circonstance.

Les rideaux ont été levés ensuite sur les trônes du Souverain Naruhito et de son épouse l’impératrice Masako, le Takamikura et le Michodai, disposés sur des estrades spéciales d’or et de laque.

“A l’adresse du pays et du monde, je proclame mon intronisation”, a lancé le nouvel empereur en lisant la déclaration de son accession au trône.

“Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale”, a souligné le nouveau souverain, 59 ans, qui est devenu le 126e empereur du Japon le 1er mai dernier, au lendemain de l’abdication de son père Akihito, 85 ans, une première dans cette dynastie depuis plus de deux siècles.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a ensuite présenté ses félicitations à l’Empereur Naruhito, “symbole de l’Etat et de l’unité du peuple » japonais, s’engageant à œuvrer pour «un avenir radieux pour le Japon».

Puis trois banzaï (littéralement “dix mille ans de vie”) ont salué le nouveau couple impérial, qui a quitté ensuite la salle.

Plus de 2.500 invités de 190 pays, parmi lesquels des dignitaires étrangers et des membres des familles royales à travers le monde. SAR le Prince Moulay Rachid a représenté SM le Roi Mohammed VI à cette cérémonie qui s’est déroulée dans la salle des Pins, située au cœur du palais impérial.