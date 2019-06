L’exposition “WISH Africa” à Londres, une occasion de “faire briller” l’Afrique à l’échelle internationale (designer marocain)

dimanche, 9 juin, 2019 à 11:35

Londres – L’exposition “WISH Africa” qui se tient les 8 et 9 juin dans la capitale britannique est une occasion de “faire briller” l’Afrique à l’échelle internationale, a indiqué, samedi, le Designer et architecte international, Hicham Lahlou.

Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation à un panel sur “l’architecture et l’urbanisme en Afrique” dans le cadre de cette exposition culturelle, M. Lahlou a souligné que le but de cet événement est de montrer les atouts de l’Afrique à travers la contribution de différentes personnalités qui “font briller” le continent africain à l’échelle internationale.

“Le Maroc, qui est un des pays à l’honneur contribue également au rayonnement de l’Afrique, dans le cadre de la coopération sud-sud, initiée par SM le Roi Mohammed VI”, a affirmé M. Lahlou qui prend part à cet événement en tant que Fondateur d’Africa Design days, et membre du conseil d’administration de la World Design Organization pour la période 2017-2019 en charge de l’Afrique.

Dans le cadre de sa participation au panel “architecture est design” en Afrique, M. Lahlou représente le design d’Afrique du Nord et du continent africain de manière générale ainsi que l’ouvrage qu’il a co-initié avec Patricia Defever, fondatrice des Editions Langage du Sud.

Le Maroc sera également représenté au panel des ambassadeurs qui se tiendra, dimanche, avec la participation annoncée de l’ambassadeur du Maroc au Royaume Uni, Abdessalam Aboudrar.

Parmi les personnalités marocaines présentes à cet événement, figurent également Meriem Berrada du Musée d’art contemporain Al Madeen (MACCAL) et Touria El Glaoui cofondatrice de la “1: 54 Contemporary African Art”, première foire d’art contemporain qui se tient chaque année à Londres, New York et Marrakech.

“C’est un honneur de présenter WISH Africa à Londres, en hommage à un continent qui a été colonisé et qui est maintenant mondialisé”, a relevé la fondatrice de WISH Africa, Lola Emeruwa dans le communiqué annonçant l’événement.

“Nous nous engageons à promouvoir davantage d’histoires positives de l’Afrique et de la diaspora africaine et espérons remettre en question les idées reçues et susciter le débat sur les stéréotypes, illustrant ainsi la diversité complexe dont regorge notre riche continent”, a-t-elle ajouté.

WISH Africa est une entreprise sociale sous la forme d’une plateforme médiatique et de marketing axée sur la culture, le commerce et le développement en Afrique. Sa mission est de promouvoir une image plus positive du continent et des Africains, afin d’améliorer la compréhension culturelle et générer un commerce intra-africain et intercontinental.

L’édition 2019 de WISH Africa, qui se tient au palais d’expositions Olympia à Londres, avec le soutien de l’UNESCO, explore l’Afrique en six différents secteurs, à savoir l’art et design, la mode, l’immobilier et l’architecture, le tourisme et les voyages, la cuisine, et la technologie.

Cet événement propose plusieurs panels présentant une culture africaine mondialisée et moderne ainsi que des tables rondes portant sur “la Mode : L’Afrique, source d’inspiration”, “le marché technologique africain”, “Immobilier et Architecture”, “investir dans l’art africain” et “la modernisation de la cuisine africaine”.