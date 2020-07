Lutte contre le Covid-19: L’UE et l’UA se joignent à l’appel humanitaire lancé par le Maroc à l’ONU

lundi, 13 juillet, 2020 à 16:37

Nations-Unies (New York) – L’Union Européenne et l’Union Africaine se sont jointes à l’« Appel à l’action pour soutenir la réponse humanitaire dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 », lancé par l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, le 11 juin dernier à New York, en sa qualité de président du Segment des Affaires humanitaires du Conseil économique et social des Nations-Unies (ECOSOC).

Avec ces deux organisations, l’Appel humanitaire du Maroc a récolté un appui record et inédit de 173 délégations, représentant la quasi-totalité des membres de l’ONU. Ce qui conforte davantage le caractère consensuel et rassemblant de la démarche du Maroc visant à unifier et coordonner l’action des Nations-Unies pour faire face à l’impact de la pandémie du Covid-19 sur la réponse humanitaire.

Le succès que connaît cet Appel humanitaire du Maroc est une illustration, une fois de plus, de la crédibilité et du respect dont bénéficie le Royaume au sein des Nations-Unies. Il consacre, en outre, le rôle que le Maroc a joué et continue de jouer dans la lutte contre cette pandémie et la réduction de son impact, notamment les initiatives humaines et humanistes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie.

L’ambassadeur Hilale avait lancé cet Appel dans le cadre des travaux du Segment des Affaires humanitaires de l’ECOSOC, qu’il a présidé du 9 au 11 juin 2020. Le diplomate marocain avait indiqué, à cette occasion, qu’ «il ne s’agit pas simplement d’un autre document sur la pandémie du Covid-19, mais c’est un appel à l’action, car la communauté internationale doit agir maintenant et collectivement».

En effet, l’Appel lancé par le Maroc propose une série de mesures concrètes et opérationnelles, indispensables pour relever les défis de cette pandémie. Il appelle à des actions pratiques, telles que faciliter l’accès, le passage et le déplacement de l’aide humanitaire, du personnel médical et de santé, et du matériel, sans lesquels les souffrances humanitaires, les pertes de vie et les besoins des personnes touchées pourraient être exacerbés.

L’ambassadeur Hilale a adressé cet Appel avec la liste mise à jour des 173 délégations qui le soutiennent au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et au président de l’Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande.