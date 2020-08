Le Maroc, une action soutenue en faveur du multilatéralisme (mission permanente à Genève)

samedi, 1 août, 2020 à 10:40

Genève – La mission permanente du Maroc à Genève a mis en avant les efforts soutenus déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour la consécration du multilatéralisme.

Dans un message vidéo partagé avec les missions diplomatiques accréditées à Genève, les organisation internationales, les dignitaires et les autorités suisses, à l’occasion du 21è anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a souligné que le Maroc “a toujours fait preuve d’un grand esprit de compromis, en jouant un rôle majeur dans la promotion du multilatéralisme, en tant que seule voie vers le succès face aux problèmes mondiaux”.

Depuis des décennies, a-t-il dit, le Maroc organise et accueille de nombreuses conférences et réunions internationales dans différents secteurs, relevant que le Royaume jouit d’une solide réputation, pleinement et largement reconnue au sein de la communauté internationale basée à Genève, compte tenu de la contribution fondamentale du Maroc dans les différents domaines couverts par la Mission permanente.

“Sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, la contribution du gouvernement marocain dans le contexte de la pandémie a été d’une grande importance. Toutes les décisions prises par les autorités nationales étaient d’une grande pertinence et ont inspiré de nombreux autres pays”, a-t-il affirmé.

M. Zniber a rappelé à ce propos que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes instructions pour l’envoi de l’aide médicale à plusieurs pays africains frères, pour soutenir leurs efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19.

A Genève, la Mission permanente a “maintenu l’accent sur les priorités du Royaume pour chaque domaine, tels que les affaires humanitaires, les droits de l’homme, les migrations et les questions commerciales dans lesquelles nos positions constructives sont bien appréciées, outre des thématiques techniques comme la propriété intellectuelle, pour laquelle le Maroc a été élu pour l’exercice biennal 2019-2021, en tant que premier pays arabe et deuxième pays africain à présider l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) depuis sa création”.

“L’ouverture diplomatique du Royaume reflète les orientations politiques de Sa Majesté le Roi et du gouvernement marocain visant à renforcer la coopération internationale au profit du multilatéralisme”, a-t-il précisé.

L’ambassadeur s’est attardé, en outre, sur la forte charge symbolique de la commémoration de la Fête du Trône, un événement de grande importance dans la vie de la Nation marocaine, illustrant la forte symbiose entre le peuple et le Trône Alaouite.

M. Zniber a donné un aperçu sur les significations de cette fête qui vient ainsi chaque année rappeler de belle manière l’indéfectible attachement du peuple marocain aux liens d’allégeance au Glorieux Trône Alaouite, ce pacte solide qui se perpétue depuis des siècles.

Plusieurs décennies après la célébration pour la première fois de la Fête du Trône en 1933, cet évènement exceptionnel continue aujourd’hui d’inspirer la marche du Maroc vers le progrès et le développement, de révéler la profondeur des liens affectifs et de la relation de loyauté réciproque entre SM le Roi Mohammed VI et le peuple marocain, a-t-il souligné.

“Depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Glorieux Trône de Ses Ancêtres, en 1999, le Maroc a fait de grands progrès qui ont un impact remarquable, dans tous les secteurs, améliorant la vie des Marocains et renforçant les institutions du Royaume”, a-t-il poursuivi.

M. Zniber a mis en exergue, dans ce sens, les nombreuses réformes politiques, économiques et sociales engagées dans le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi.