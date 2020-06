ONU : L’Inde, la Norvège, l’Irlande et le Mexique élus au Conseil de sécurité

mercredi, 17 juin, 2020 à 23:18

Nations-Unies (New York) – L’Inde, la Norvège, l’Irlande et le Mexique ont été élus mercredi en tant que membres non-permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à compter du 1 janvier 2021, alors que le Kenya et Djibouti devront se disputer le siège encore vacant au bout d’un second tour de scrutin prévu jeudi au niveau de l’Assemblée générale.

Se disputant le siège unique réservé au groupe africain lors de cette élection, le Kenya et Djibouti n’ont aucun réussi à recueillir la majorité des deux tiers (128 voix) nécessaires pour être élu au Conseil.