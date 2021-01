La pandémie du Covid-19 a “révolutionné” les modalités de prise en charge des personnes âgées (spécialiste)

lundi, 11 janvier, 2021 à 15:17

Par Idriss TEKKI

Paris – La pandémie du Covid-19 a “révolutionné” les modalités de prise en charge des personnes âgées en France et de par le monde, affirme Dr. Imad El Hafidi, président de “A2G Europe Maroc, Alliance Euro-marocaine de gériatrie et gérontologie”.

“Les prises en charge thérapeutiques des patients ont beaucoup évolué notamment avec l’utilisation de l’oxygénothérapie, les corticoïdes, les anticoagulants et les antibiotiques en cas de surinfection”, explique ce médecin-chef d’un établissement de santé privé à Paris, spécialiste, entre autres, en gériatrie, gérontologie, oncogériatrie et psychogériatrie, dans un entretien à la MAP.

La pandémie a imposé également un changement des modalités organisationnelles des professionnels de santé, relève Dr. El Hafidi, expliquant que lors de la première vague pandémique de mars dernier, les patients étaient admis en tant que cas Covid ou non Covid, faisant abstraction aux spécialités dont relevait leur prise en charge.

Mais lors de la deuxième vague, et en vue de garantir une meilleure prise en charge de cette population, il a fallu prendre le patient sous l’angle de la spécialité dont il relève, alors que le statut Covid ou non Covid n’était pris en compte que pour adapter sa prise en charge, précise le président de A2G Europe Maroc, structure regroupant des praticiens et des chercheurs-experts dans le domaine de la gériatrie et de la gérontologie en Europe et au Maroc, créée récemment à Paris, dans le but notamment d’étudier les problématiques liées à la personne âgée dans les deux rives de la Méditerranée.

Cela a permis notamment de mieux connaître les symptômes atypiques de la Covid-19 chez ces personnes, qui étaient souvent des “signes trompeurs” comme la diarrhée, les vomissements, le changement du comportement, ou une hypothermie, note-t-il.

Face à des défis de taille d’ordre organisationnel et logistique, notamment en gériatrie et en soins palliatifs, il fallait, selon ce Marocain installé en France depuis une vingtaine années, faire preuve d’une grande adaptabilité et d’une réactivité à toute épreuve.

Et pour limiter la propagation du virus et éviter les clusters parmi cette population hautement fragile, les professionnels ont également dû parfois procéder à des dépistages massifs et créer plusieurs unités au sein du même établissement tout particulièrement dans les cas des EHPAD (établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante).

Les responsables d’établissements étaient contraints de veiller, en outre, à assurer la continuité des soins sans compromettre la sécurité des patients dans leur prise en charge, avec moins de ressources humaines, qui souvent tombaient malades sans possibilité de les remplacer, relève-t-il.

Les autres défis étaient liés à la fatigue physique et psychique des professionnels de santé, qui ont fait preuve de “beaucoup de dévouement, de sacrifice et du sens du devoir”, explique Dr. El Hafidi.

Et de souligner par ailleurs que face à un virus aussi mortel que le Covid 19, les nouvelles technologies étaient au rendez-vous avec le déploiement de l’innovation dans la gestion de la crise et le suivi des patients comme la télémédecine et la télésanté.

“L’accès numérique est maintenant un outil incontournable et doit être considéré comme un service public au même titre que l’électricité”, préconise-t-il.

Concernant les perspectives qui s’offrent aux personnes âgées avec l’arrivée de différents vaccins anti-Covid, Dr. El Hafidi note que le vaccin va permettre avant tout de les protéger et éviter qu’elles développent des formes graves de la maladie, entraînant souvent le décès.

La population âgée a développé des formes graves avec d’importantes séquelles post-Covid (physiques, psychologiques et socio-économiques). Elle représente 66% des patients admis en réanimation et 90% des décès chez les plus de 65 ans, rappelle-t-il.

“Quels que soient les types de vaccins, que ce soit les formes classiques ou celles utilisant des nouvelles technologies, l’objectif est le même, à savoir obtenir une réaction immunitaire en cas de contact avec le virus SARS COV2”, affirme-t-il, faisant remarquer que “grâce à une couverture vaccinale large, on pourra atteindre une immunité collective. Et quand la population sera immunisée à 70%, on pourra espérer un début de disparition de l’épidémie”.

Vu l’importance du vaccin, Dr. El Hafidi appelle les personnes âgées à se faire vacciner et incite leur entourage familial à les accompagner dans cette démarche.