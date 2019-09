Participation marocaine à la Semaine Australie-Afrique 2019 à Perth

mercredi, 4 septembre, 2019 à 11:41

Perth (Australie) – Le Maroc prend part à l’édition 2019 de la Semaine Australie-Afrique, qui se tient du 1er au 7 septembre à Perth, capitale de l’Australie-Occidentale, à l’initiative du ministère australien des Affaires étrangères et du commerce, en partenariat avec le gouvernement local de l’Australie-Occidentale et le Groupe consultatif des relations entre l’Australie et l’Afrique (AGAAR).