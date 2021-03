Des progrès vers une paix durable en Libye sont en cours, selon l’Envoyé de l’ONU

mercredi, 24 mars, 2021 à 23:59

Une opération menée conjointement par la Brigade nationale de la police judiciaire et les services des deux préfectures de police de Meknès et Fès, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national, a permis l’arrestation, mercredi, de 10 personnes pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans la contrefaçon des marques commerciales et leur utilisation pour emballer des denrées alimentaires et des produits de nettoyage périmés avant de les stocker dans des conditions susceptibles de nuire à la santé publique.