Entre Rabat et Berlin, une volonté partagée de donner une vigueur nouvelle à leur partenariat

dimanche, 24 juillet, 2022 à 13:03

Berlin – La clarté et le respect mutuel sont les maitres-mots de l’approche diplomatique prônée et appliquée par le Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI. Une doctrine royale qui trouve tout son sens dans la nouvelle ère des relations entre le Maroc et l’Allemagne, faisant valoir le plein respect des constantes et spécificités des deux pays, de sorte à servir les intérêts communs des deux peuples et à contribuer à la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans l’espace euro-méditerranéen.