RDC : l’ambassadeur d’Italie à Kinshasa tué par balles dans une attaque à l’Est

lundi, 22 février, 2021 à 15:34

Le monde célèbre cette année la Journée internationale de la langue maternelle sous le signe “Promouvoir le multilinguisme pour l’inclusion dans l’éducation et la société”, une thématique d’autant plus pressante en cette période de COVID-19 où l’inclusion dans l’éducation et la société est mise à rude épreuve.