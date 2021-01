Le SG de l’ONU condamne avec force le double attentat-suicide à Bagdad

jeudi, 21 janvier, 2021 à 23:32

Nations Unies (New York)- Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné jeudi, “avec force” le double attentat-suicide meurtrier perpétré contre des civils sur un marché de Bagdad.

Dans déclaration publiée par son porte-parole à New York, M. Guterres “appelle le peuple irakien à rejeter toute tentative de répandre la peur et la violence visant à saper la paix, la stabilité et l’unité. Il demande au gouvernement de veiller à ce que les auteurs de ces crimes horribles soient rapidement identifiés et traduits en justice”.