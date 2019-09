«The Colors Of Africa-2019» : le Maroc, porte-étendard des couleurs africaines à Bangkok

lundi, 9 septembre, 2019 à 9:32

Driss Hidass.

Bangkok – Le Maroc a encore une fois brillamment manifesté sa vocation et son leadership africains en portant l’étendard des couleurs africaines à l’évènement «The Colors Of Africa» qui a démarré, vendredi soir à Bangkok, avec la participation de plusieurs pays du continent venus pour s’offrir une vitrine sur la Thaïlande et l’Asie.

L’ouverture de l’évènement, organisé par le ministère des affaires étrangères thaïlandais en partenariat avec les représentations diplomatiques de sept pays africains à Bangkok, a été coprésidée par l’ambassadeur du Royaume en Thaïlande, M. Abdelilah El Hosni et le vice-ministre des affaires étrangères thaïlandais, Dr. Vijavat Isarabhakdi.

Organisé dans le plus grand centre commercial de Bangkok, Central World, au cœur du quartier des affaires de la métropole, «The Colors Of Africa» est une initiative qui vise à fournir au public une meilleure compréhension du continent africain, ainsi qu’à promouvoir les opportunités offertes par l’Afrique en matière de tourisme, d’investissements ou de commerce, en plus de renforcer les échanges culturels et les contacts entre les peuples.

Prononçant une allocution au nom des pays africains participant à cette rencontre, M. El Housni a félicité la Thaïlande pour ses efforts visant à renforcer ses relations avec les pays africains qui se sont traduits par d’importantes réalisations au cours des dernières années.

Actuellement la Thaïlande est le premier partenaire commercial de l’Afrique au sein de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN, 10 pays) et le troisième investisseur en Afrique de ce bloc régional asiatique, a fait savoir le diplomate, précisant que les exportations de ce pays vers l’Afrique ont atteint 7,5 milliards dollars (+10%) en 2018, alors que ses importations du continent ont bondi de 2,8 milliards de dollars en 2017 à 4,2 milliards dollars en 2018 (+51%).

Grâce à sa dynamique démographique, son potentiel de croissance, et le lancement historique, en juillet à Niamey, de la zone de libre-échange africaine (Zlec) qui devra libérer le potentiel économique du continent avec un marché de 1,2 milliards de consommateurs, l’Afrique est devenu un partenaire incontournable qui assure le retour sur investissement le plus élevé au Monde, a-t-il dit, appelant les investisseurs thaïlandais à s’impliquer davantage dans des partenariats durables avec le continent et ériger ainsi un modèle de la coopération Sud-Sud, dans laquelle le Maroc joue un rôle pionnier au niveau continental.

Pour sa part, le vice-ministre thaïlandais des affaires étrangères a relevé les relations amicales de la Thaïlande avec les pays africains et leurs aspirations communes à la paix et à la prospérité, assurant que son pays accorde un intérêt particulier au renforcement de sa coopération économique avec le continent.

De telles manifestations sont l’occasion de tisser de nouveaux liens, de rapprocher les peuples et de permettre aux opérateurs privés de prospecter les opportunités d’investissement, a-t-il dit.

Outre l’implication de l’Ambassade du Royaume dans l’organisation de cet évènement annuel, le Maroc assure sa présence dans cet espace par un stand dédié à la convivialité et aux échanges avec les visiteurs de cette manifestation de trois jours.

Dans le volet culturel, le Maroc a participé à un défilé de mode qui décline le patrimoine vestimentaire des pays africains, où le caftan et la djellabah ont ravi la vedette. Une exposition de photos montrant la splendeur des sites emblématiques du Royaume et des objets de l’artisanat marocain, figurent également dans l’espace de cette manifestation, livrés à l’appréciation des nombreux visiteurs de diverses nationalités asiatiques qui affluent sur ce temple du shoping haut de gamme à Bangkok.

La cérémonie d’ouverture de «Colors Of Africa» s’est déroulée en présence de hauts responsables du ministère thaïlandais des affaires étrangères, des ambassadeurs des pays africains, des membres du corps diplomatique accrédité à Bangkok, des représentants d’opérateurs publics et privés et d’une nombreuse assistance.

Dans l’ensemble des manifestations africaines à Bangkok, le Maroc prend toujours les devants et joue pleinement sa partition. Le rôle du Maroc est ainsi connu et reconnu, ce qui rehausse la notoriété de sa vocation de porte de l’Afrique et de partenaire particulièrement entreprenant pour la coopération Sud-Sud, érigée en choix stratégique par le Royaume.