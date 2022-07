Transports : la 6-ème édition du FISAT s’ouvre lundi à Abidjan avec la participation du Maroc

dimanche, 3 juillet, 2022 à 16:29

Abidjan – La 6-ème édition du Forum international du salon africain des Transports (FISAT) tenue sous le thème « Transport et infrastructures, facteurs de développement économique et d’intégration régionale », s’ouvre lundi à Abidjan en Côte d’Ivoire, avec la participation du Maroc.

Organisée par le ministère ivoirien des Transports et la société Afrika Transtour, l’édition 2022 du Forum international du salon africain des Transports se poursuivra jusqu’au 6 juillet.

Cette année, l’événement le plus important du secteur des transports enregistre la participation de 150 exposants venus de 30 pays. 5000 visiteurs sont attendus avec près de 10.000 participants en présentiel et en distanciel, selon les organisateurs, qui ajoutent que le 6-ème FISAT aura comme invités d’honneur trois pays à savoir le Maroc, la France et la Chine.

Le Maroc sera représenté à cette manifestation par une délégation composée notamment de MM. Noureddine Dib, directeur des Transports routiers au Ministère du Transport et de la Logistique, Khalid Guellouch, conseiller du ministre du Transport et et de la Logistique, Hamid Ghassine , directeur de la Planification et Suivi du Contrat programme à la société nationale de transport et de la logistique (SNLT), et Hicham Bouzidi, chef de département Projet de Zones logistiques de l’agence marocaine de la Logistique “AMDL” .

Selon les organisateurs, l’innovation majeur de cette édition sera la grande foire dédiée aux véhicules, pièces détachées et titres de transport.

La première journée de cet événement sera marquée par la cérémonie d’ouverture officielle et les allocutions de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Achi Patrick, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné et la commissaire du FISAT et DG de Afrika Transtour, Mme Magnatié Bamba, entre autres.

Un panel inaugural sur « Transports et infrastructures, facteurs de développement économique et d’intégration régionale » et un panel professionnel sur « Connectivité des ports Africains : enjeux, défis et perspectives » ouvriront les débats.

Cette première journée sera clôturée par une session de haut niveau sur « Ingénierie financière et mobilisation des ressources pour le financement des projets ».

Figurent également au programme six panels professionnels sur « les nouvelles technologies du service des Transports et des Infrastructures » ; « la problématique des transports de masse dans le contexte africain et les défis des transports urbains » ; « le capital humain, fer de lance des politiques de transport » ; « mobilité électrique : enjeux pour les transports responsables ? » ; « les hubs régionaux et leurs impacts économiques » ; « la sûreté et la sécurité des transports en Afrique de l’Ouest ».

La dernière journée sera marquée par des échanges BtoB et une présentation spéciale des différents projets innovants des start-ups.

L’événement sera sanctionné par la remise d’un prix spécial Amadou Gon Coulibaly pour l’innovation dans les transports et les infrastructures.