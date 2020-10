Turquie/Grèce: six morts dans un séisme

vendredi, 30 octobre, 2020 à 20:03

Istanbul – Au moins six personnes ont été tuées et plus de 200 blessées vendredi dans une secousse tellurique d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter qui a secoué la Turquie et la Grèce, provoquant des dégâts matériels et un mini-tsunami.

Le séisme, qui a été ressenti jusqu’à Istanbul et Athènes, s’est produit à une dizaine de kilomètres de profondeur peu avant 12H00 GMT en mer Egée, au sud-ouest de la ville turque d’Izmir et près de l’île grecque de Samos, selon l’Institut de géophysique américain (USGS).