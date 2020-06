COVID-19: l’UEMOA salue l’Initiative Royale d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains, dont tous ses Etats membres

samedi, 27 juin, 2020 à 21:39

Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune a procédé, samedi, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale et sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de quatorze individus, dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés de liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes et détention d’armes à feu.