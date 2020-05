Enseignement à distance : Il faut profiter des potentialités ”énormes’’ du numérique

lundi, 11 mai, 2020 à 16:34

Fès – L’enseignement à distance devra être encouragé pour moderniser nos pratiques pédagogiques, qui nécessitent une remise en question pour profiter des potentialités ‘’énormes’’ qu’offre le numérique aujourd’hui, a souligné le président de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Redouane Mrabet.

‘’L’enseignement à distance doit être combiné de façon intelligente avec l’enseignement en présentiel’’, a indiqué M. Mrabet à la MAP, estimant que la relation élève ou étudiant avec le professeur est ‘’primordiale’’.

Cette relation ”doit rester, et l’enseignement à distance, paradoxalement, la renforce”, a ajouté le président de l’USMBA, qui dispose de son propre centre e-learning.

Selon lui, les professeurs et apprenants, qui ont vécu malgré eux une nouvelle expérience d’enseignement à distance consécutive à la crise du Covid-19, ont brillé par leur capacité d’adaptation ‘’rapide et productive’’.

Il a estimé à cet égard que l’enseignement après la crise ”ne sera plus le même qu’avant la crise’’.

Et d’expliquer que ‘’les réticences constatées chez les collègues professeurs vont se dissiper ou même disparaitre, l’outil informatique a fait son entrée définitive dans nos écoles et nos universités et une nouvelle gouvernance par la coordination permanente, sous forme de réunions à distance et de télétravail, a été expérimentée et sera davantage instaurée à tous les niveaux’’.

Depuis l’annonce de la suspension des cours en présentiel par le ministère de tutelle, un total de 11.703 ressources pédagogiques ont été créées par l’USMBA de Fès, dans le cadre du dispositif de cours à distance mis en place dans le contexte de la lutte contre le Covid-19.

Ces ressources sont diffusées sur une panoplie de portails électroniques, sur la chaine TV Arryadia et sur les deux stations radios régionales (Radio régionale de Fès et Radio plus).