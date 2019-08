La Guinée-Bissau réaffirme son soutien “constant et inconditionnel” à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie (communiqué conjoint)

jeudi, 22 août, 2019 à 19:47

Rabat – Le gouvernement de la République de Guinée-Bissau a réitéré son “soutien constant et inconditionnel” à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie comme seule solution au différend autour du Sahara marocain, indique un communiqué conjoint rendu public à l’occasion de la visite de travail dans le Royaume de la ministre des Affaires étrangères et des Communautés de la Guinée-Bissau, Mme Suzi Carla Barbosa.

Le gouvernement bissau-guinéen a également réitéré son “plein appui” au rôle joué par les Nations-unies en tant que “cadre exclusif et consensuel” pour atteindre une “solution durable” à ce différend, souligne le communiqué conjoint publié au terme des entretiens qu’a eu, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, avec son homologue bissau-guinéenne.

Les deux parties “se sont engagées à s’appuyer mutuellement sur les questions relatives à leurs intérêts fondamentaux”, ajoute le document.