Le port de Tanger-Med a placé le Maroc parmi “les plus grandes nations maritimes du monde”

vendredi, 28 juin, 2019 à 23:53

Tanger-Le complexe portuaire Tanger Méditerranée a placé le Maroc “parmi les plus grandes nations maritimes du monde”, a affirmé Rachid Houari, Directeur central de Tanger-Med I et Tanger-Med II et Directeur Général Medhub.

Cette réalisation n’a pu réussir que “grâce à la vision de SM le Roi, qui a lancé ce grand projet très important pour la région et le Maroc”, a souligné M. Houari dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tanger Med II, durant laquelle Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Avec ce lancement, a dit M. Houari, “nous devenons la plus grande capacité de la Méditerranée”, rappelant qu’avant la mise en fonction du complexe portuaire Tanger-Med, le Maroc ne figurait pas dans les grandes cartes du monde maritime.

“Aujourd’hui, le Maroc est incontournable et Tanger-Med est incontournable”, s’est-il réjoui.

Le lancement de Tanger-Med II vient consolider l’ancrage du Royaume du Maroc dans l’espace euro-méditerranéen et dans son environnement maghrébin et arabe, valoriser sa vocation de pôle d’échanges entre l’Europe et l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique, et renforcer, en même temps, son rôle central en tant que partenaire actif dans les échanges internationaux et bien intégré à l’économie mondiale.