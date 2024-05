INDH/Province de Kénitra: 74 projets réalisés en faveur de la santé maternelle et infantile pour plus de 25 MDH

samedi, 18 mai, 2024 à 21:37

Kénitra – Un total de 74 projets ont été réalisés pour une enveloppe de plus de 25 millions de dirhams (MDH) au titre de la phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la province de Kénitra, dans le cadre de l’axe relatif à la santé de la mère et de l’enfant du programme 4 dédié à l’impulsion du capital humain des générations montantes, a indiqué, samedi, le gouverneur de la province, Fouad M’Hamdi.

Intervenant lors d’une rencontre de communication organisée dans le cadre de la célébration du 19è anniversaire de l’INDH, placé cette année sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”, M. M’Hamdi a salué les efforts déployés pour la mise en œuvre de cette Initiative Royale, particulièrement dans le domaine de la promotion de la santé et la nutrition maternelles et infantiles.

Il a, aussi, fait savoir que 925 projets ont été approuvés par le Comité provincial du développement humain (CPDH) avec une enveloppe de 376,8 MDH, répartie sur les quatre programmes de la phase III de l’Initiative, à savoir le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (34 projets/17 MDH), l’accompagnement des personnes en situation de précarité (202 projets/89,2 MDH), l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes (481 projets/82,54 MDH) et l’impulsion du capital humain des générations montantes (208 projets/188 MDH).

De son côté, la cheffe de la Division de l’action sociale de Kénitra, Ibtissam Al Ayadi, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que le bilan des réalisations de la 3ème phase de l’INDH, présenté lors de cette rencontre, traduit l’importance et la pertinence des actions menées, notamment en faveur de la promotion de la santé maternelle et infantile.

A ce propos, elle a souligné l’importance de la thématique retenue pour la célébration du 19è anniversaire de l’INDH, au vu que les 1000 premiers jours de la vie constituent une étape déterminante dans l’existence de l’individu, contribuant fortement à la promotion du capital humain.

Pour sa part, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelmoumen Redouane, a fait savoir, dans une déclaration similaire, qu’une campagne nationale est prévue du 22 mai au 22 juin prochain en vue de sensibiliser le grand public à l’importance de cette période de vie qui est, selon des données scientifiques, capitale pour assurer le bien-être futur de l’enfant, ce qui nécessite une grande vigilance pendant la grossesse ou au cours de la période post-natale.

A l’issue de cette rencontre, il a été procédé à la remise des clés de quatre ambulances au profit de centres de santé dans les communes de Arbaoua et de Oum Mansour, ainsi que d’une unité médicale mobile au profit de la commune Oued El Makhazine.