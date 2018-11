Le SG de l’UMA salue l’initiative royale visant à mettre en place un mécanisme conjoint de dialogue avec l’Algérie

jeudi, 8 novembre, 2018 à 19:51

Rabat- Le secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe (UMA) a salué l’initiative de SM le Roi Mohammed VI visant à mettre en place un mécanisme conjoint de dialogue entre le Maroc et l’Algérie autour des questions en suspens, en vue de surmonter les différends.

Dans un communiqué, le secrétariat général de l’UMA a indiqué avoir suivi avec un vif intérêt le discours de SM le Roi à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche verte, particulièrement les éléments analysant les relations entre les grands voisins que sont le Maroc et l’Algérie, la volonté d’ouvrir une nouvelle page et la “proposition d’un mécanisme conjoint de dialogue autour des questions en suspens dans le but de surmonter les différends, ouvrir les frontières et créer une dynamique qui facilitera la coopération, la complémentarité et l’intégration dans le cadre de l’UMA”.

Cette initiative importante “promet de raviver l’Union qui commémorera, au début de l’année prochaine, le trentième anniversaire de son lancement à Marrakech”, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le secrétariat de l’UMA a exprimé son souhait de voir les “frères interagir positivement avec cette initiative audacieuse” pour donner une nouvelle impulsion à l’action maghrébine commune afin de réaliser un développement global durable, qui garantira une vie digne aux peuples, de l’emploi aux jeunes, et qui immunisera ces derniers contre les dangers de l’extrémisme et du terrorisme, tout en faisant d’eux des éléments constructifs pour un avenir maghrébin meilleur et pérenne.