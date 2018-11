L’EEAU encense l’initiative de SM le Roi de créer un mécanisme de dialogue et de concertation avec l’Algérie

jeudi, 8 novembre, 2018 à 21:57

Abou Dhabi – L’Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU) a mis en avant l’initiative de SM le Roi Mohammed VI relative à la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l’Algérie, tout en réitérant son appui total à l’intégrité territoriale du Royaume.

Cité par l’Agence émiratie de presse, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Cheikh Abdallah Ben Zayed al-Nahyane, a salué la teneur du discours royal prononcé à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte, se félicitant ainsi de l’initiative historique prise par SM le Roi pour la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l’Algérie,afin de désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays voisins frères.

La proposition de SM le Roi contribuera, indubitablement, à soutenir les efforts visant le renforcement du dialogue entre les pays frères et à apaiser le climat entre Etats arabes, a-t-il estimé, considérant qu’un dialogue global et franc entre pays frères est à même d’amorcer des discussions constructives et positives et de consolider les relations bilatérales et les approfondir davantage.

L’EEAU, sous le leadership de Cheikh Khalifa Ben Zayed al-Nahyane, et à travers son engagement historique pour l’appui à l’action arabe commune, est soucieuse de renforcer les liens de coopération fraternelle et historique entre les Etats arabes frères du Maghreb, en prélude à l’établissement de relations de coopération et de partenariat stratégique dans les différents domaines politique, économique et social, avec pour principal objectif de consolider la sécurité arabe, a-t-il dit.

Il a également exprimé le soutien total de l’EEAU du contenu du discours royal concernant l’intégrité territoriale du Royaume et le rejet de tout chantage ou usage mal veillant de la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

L’Etat des Emirats arabes Unis estime que la promotion des provinces du Sud du Royaume se fera dans le cadre du nouveau modèle de développement afin que le Sahara marocain puisse renouer avec son rôle historique de trait d’union entre le Maroc et sa profondeur géographique historique africaine, tout en permettant à la population du Sahara d’exercer, d’une manière autonome, son droit à la gestion de ses affaires locales et réaliser ainsi le développement intégré dans un climat de liberté et de stabilité.