Les médias publics marocains appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des pactes mondiaux sur la migration et l’asile (Directeur de l’ISIC)

jeudi, 14 mars, 2024 à 18:09

Rio de Janeiro (Brésil) – Les médias publics marocains sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des principes inscrits dans les deux pactes mondiaux sur la migration et l’asile conclus à Marrakech, a affirmé Abdellatif Bensfia, Professeur-chercheur et directeur de l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC), soulignant que l’objectif de cette démarche est de faciliter le processus d’accueil des migrants et de contribuer à leur intégration progressive dans la société marocaine.

Bensfia, qui a participé à un forum sur la migration à Rio de Janeiro sous le thème : « Migrations transnationales et communication interculturelle : de l’accueil à l’inclusion », a exposé les défis qui se dressent devant les canaux de communication publique pour mener à bien cette mission.

Il s’est attardé sur les enjeux qui animent les médias publics marocains dans la vulgarisation des grandes lignes des pactes mondiaux sur la migration et l’asile, plaidant en faveur de l’adoption d’une stratégie d’information volontariste et intégrée au sujet des migrations.

Le directeur de l’ISIC a estimé que les canaux de communication publique sont bien outillés pour réussir une transition significative dans la politique migratoire et d’asile au Maroc et donner, par la même occasion, une image fidèle du Maroc comme pays d’accueil des migrants.

Évoquant le contexte de la migration au Maroc, Bensfia a exposé les engagements gouvernementaux et leur conformité au nouvel esprit universel des pactes des migrations et de l’asile, mettant l’accent sur l’adoption d’approches réfléchies et planifiées basées sur les droits humains favorisant la culture de tolérance à l’égard des migrants.

Le directeur de l’ISIC a expliqué dans ce contexte les avancées réalisées en matière de politique migratoire et comment le discours politique sur la migration au Maroc est décliné à travers les différents canaux de communication publique, de manière à consacrer la transition de l’image du Maroc « d’un pays de transit à un pays d’accueil ».

Bensfia est revenu sur la gestion par le Maroc de flux massifs des migrants et réfugiés, en majorité des subsahariens, notant qu’il s’agit « d’un phénomène social nouveau et inhabituel auquel sont confrontées les populations des grands comme des petits centres urbains ».

Pour ces migrants, « le Maroc constitue une porte pour l’Europe et il est devenu progressivement un pays de destination », a-t-il constaté.

En abritant la cérémonie de signature des pactes mondiaux sur la migration et l’asile, le Maroc « affiche d’emblée un engagement sans précédent en faveur de leurs portées humanistes », a poursuivi Bensfia, qui conclut que de ce fait la politique migratoire et d’asile du Royaume « devrait nécessairement s’y adapter et se hisser à la hauteur de cet engagement ».

Le colloque sur les migrations transnationales et communication, qui en est sa 9è édition, a été organisé par le groupe de recherche Diaspotics, lié à l’université fédérale de Rio de Janeiro.

Il vise à réunir des chercheurs, des universitaires, des étudiants et des représentants d’organisations travaillant sur la question des migrations et des immigrés.

Le défi proposé dans cette édition a été de stimuler un débat sur la notion d’interculturalité au Brésil, ainsi que d’apporter des exemples de pratiques culturelles nouvelles et innovantes qui favorisent l’inclusion de nouvelles communautés dans la société, en particulier celles qui arrivent dans des situations de vulnérabilité.