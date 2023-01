Les relations entre Rabat et New Delhi se sont considérablement développées après la visite historique de SM le Roi en Inde (ambassadeur)

jeudi, 26 janvier, 2023 à 22:11

Rabat – Les relations entre Rabat et New Delhi se sont considérablement développées ces dernières années, notamment après la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Inde en 2015, a souligné, jeudi, l’ambassadeur de l’Inde au Maroc, Rajesh Vaishnaw.

S’exprimant lors d’une réception à Rabat à l’occasion de la fête nationale de son pays, M. Vaishnaw a salué le leadership de SM le Roi et l’intérêt que porte le Souverain aux relations bilatérales, soulignant en outre que les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré une croissance significative, dépassant les 3,2 milliards de dollars l’année dernière.

Le diplomate indien a aussi rappelé que les deux pays ont signé des mémorandums d’entente dans divers secteurs, notamment la cybersécurité, l’agriculture et la formation professionnelle, faisant savoir que l’Inde est l’un des plus grands acheteurs de phosphates et d’engrais phosphatés du Maroc.

Il a, dans ce sens, relevé que le Royaume joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire de l’Inde et du Monde.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a fait savoir que la visite Royale à New Delhi a permis de hisser le niveau des relations entre le Maroc et l’Inde à un partenariat stratégique multidimensionnel.

Il a aussi souligné la détermination des deux pays à renforcer les relations bilatérales et à consolider l’amitié entre les deux peuples.

L’Inde célèbre le 74ème Republic Day qui commémore l’entrée en vigueur de la Constitution indienne le 26 janvier 1950.