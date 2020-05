L’initiative de SM le Roi aidera l’Afrique à relever les différents défis de la pandémie de coronavirus (Ambassadeur)

lundi, 11 mai, 2020 à 16:02

Vienne – L’initiative de SM le Roi Mohammed VI visant à unir les efforts des pays africains dans la lutte contre le Covid-19 aidera le continent à relever les différents défis posés par la pandémie, a affirmé lundi l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, M. Azzedine Farhane.

S’exprimant dans le cadre d’une vidéoconférence du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), M. Farhane a souligné que l’initiative Royale visant à établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays africains dans les différentes étapes de la gestion de la pandémie, est réaliste et pratique, permettant le partage d’expériences et des meilleures pratiques pour faire face aux conséquences sanitaires et aux répercussions économiques et sociales de la pandémie sur le continent.

Le diplomate a noté que le Royaume, en tant que pays africain, est conscient des nouveaux défis qui devraient être relevés pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les pays du continent africain, soulignant que le Maroc est convaincu que la coopération internationale est plus que jamais nécessaire pour formuler une réponse de soutien global aux efforts visant à renforcer la coordination mondiale dans le cadre du partage des expériences et des données.

M. Farhane a également exprimé la solidarité du Royaume avec la communauté internationale dans le contexte épidémiologique et ses efforts de lutte contre la pandémie, saluant l’initiative du Directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, visant à soutenir les pays membres de l’AIEA dans leurs efforts de réponse rapide à la pandémie, en fournissant notamment l’équipement nécessaire à cette tâche.

Le diplomate a de même souligné que le Royaume salue l’initiative des pays donateurs membres de l’AIEA concernant l’octroi d’un financement supplémentaire au budget de l’Agence, dans le cadre des efforts de solidarité et de coopération internationale pour lutter contre la pandémie de coronavirus et atténuer ses effets.