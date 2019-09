Luxembourg-Maroc : D’énormes opportunités économiques à saisir

vendredi, 20 septembre, 2019 à 12:07

Par Adil Zaari Jabiri

Luxembourg – Le Grand-Duché de Luxembourg mènera la semaine prochaine une mission d’hommes d’affaires de très haut niveau au Maroc, la deuxième du genre en moins de quatre ans, destinée à renforcer la coopération économique et à booster les échanges entre les deux pays.

Livrant ses impressions à la MAP sur le potentiel qu’offre cette mission, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie du Luxembourg, Etienne Schneider a souligné que «les conditions sont réunies pour développer davantage les relations d’affaires entre les deux pays », d’autant plus que « la position du Maroc comme porte d’entrée sur le marché africain représente un intérêt considérable pour les entreprises luxembourgeoises souhaitant se développer sur ce continent».

Le Vice-Premier ministre luxembourgeois a plaidé à cet effet pour une montée en puissance des échanges entre le Maroc et le Luxembourg, afin qu’ils prennent la forme «d’un partenariat économique voué à produire des résultats mutuellement bénéfiques».

Le président de la Chambre de Commerce du Luxembourg a, pour sa part, souligné dans une interview à la MAP que «le Maroc et le Grand-Duché partagent tous deux l’ambition de diversifier leur économie, notamment à travers l’innovation, pour se différencier de la concurrence».

«D’un côté, le Maroc a la ferme volonté de se diversifier et d’aller vers des marchés à forte valeur ajoutée. De l’autre, le Luxembourg, qui s’inscrit dans le top 15 des pays les plus innovants au monde (devant la France, le Japon, la Chine, l’Espagne) représente dès lors une terre d’accueil pour les start-up, les entreprises marocaines qui veulent se lancer sur le marché européen », a-t-il dit.

Rappelant les multiples atouts dont jouit le Royaume, cet ancien ministre du gouvernement luxembourgeois a relevé que l’intérêt du secteur privé de son pays pour le Maroc « se fait de plus en plus clair et cela se remarque par le nombre d’entreprises qui participeront à cette mission ».

Les deux responsables luxembourgeois n’ont pas manqué de souligner que cette nouvelle mission s’inscrit dans la continuité et dans la trajectoire tout à fait naturelle d’une relation historique entre les deux pays, rappelant la mission économique luxembourgeoise en avril 2015 dans le Royaume, qui avait été présidée par SAR le Grand-Duc héritier Guillaume, accompagné de SAR la Grande-Duchesse héritière Stéphanie et qui avait marqué la volonté du Luxembourg de renforcer les liens économiques avec le Maroc, de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays et d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

En effet, une délégation d’affaires, d’une soixantaine de représentants de 40 entreprises, issues de plusieurs secteurs d’activité de l’économie luxembourgeoise, dont le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) ou des écotechnologies, avaient participé à cette mission ayant permis de déceler une forte volonté de coopération économique bilatérale, notamment dans le domaine de la digitalisation et avait confirmé qu’une intensification des relations économiques dans le secteur numérique serait mutuellement bénéfique.

Dans ce domaine spécifique, une délégation marocaine de l’Agence de développement digital s’était rendue au Luxembourg en juin dernier et avait pu identifier des pistes de collaboration concrètes entre acteurs institutionnels au niveau de la digitalisation notamment dans le domaine de l’e-gouvernement et de la cybersecurité où le Luxembourg a lancé des initiatives réussies.

De même, le ministère de l’Économie et la Chambre de commerce du Luxembourg avaient mis en place pour la première fois un pavillon luxembourgeois lors du salon international des technologies de l’information « Med-IT One to One », qui s’était tenu les 27 et 28 novembre 2018 à Skhirat.

En tant que pays à l’honneur lors de cette 17ème édition, le Luxembourg était en tête d’affiche avec la présence de ses meilleurs experts IT.

Contribuant à la densité des relations d’amitié et de coopération bilatérale, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn avait effectué en octobre 2015, une visite au Maroc pour se voir remettre le titre de “Docteur Honoris causa” de l’Université Internationale d’Agadir.

Les deux pays coopèrent aussi largement dans plusieurs autres domaines.

La compagnie Luxair opère des vols réguliers vers les aéroports de Marrakech et Agadir et un accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Maroc avait été signé à Rabat le 19 mai dernier, outre l’accord sur l’aviation civile conclu en janvier 2018 entre l’UE et le Maroc et qui concerne aussi le Luxembourg.

Les deux pays sont liés par une convention de non-double imposition signée le 19 décembre 1980 et celle de sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er février 2013.