Maroc-Djibouti: 44 ans de relations fraternelles (journal djiboutien)

vendredi, 19 août, 2022 à 16:50

Djibouti – La République de Djibouti et le Royaume du Maroc entretiennent 44 ans de relations fraternelles et amicales basées sur le respect mutuel, la sincérité des échanges, la confiance politique et le rapprochement des peuples, écrit le journal djiboutien “La Nation”.