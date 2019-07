Le Maroc a réalisé, sous le règne de SM le Roi, des réformes politiques et constitutionnelles sans précédent (journal émirati)

mercredi, 31 juillet, 2019 à 12:00

Abu Dhabi – Le Maroc a réalisé, en deux décennies de règne de SM le Roi Mohammed VI, des réformes politiques et constitutionnelles sans précédent et franchi des pas importants en matière d’ouverture politique, de consécration de la paix sociale et du renforcement des institutions, écrit mardi le journal émirati “Al Ittihad”.

“Au cours des 20 dernières années, l’Institution monarchique a réussi à développer l’héritage politique exceptionnel de l’histoire contemporaine du Maroc, à s’adapter avec les développements survenus aux niveaux interne et régional et à gérer les affaires publiques suivant une approche proactive”, souligne la publication.

Pour le journal, “la sagesse est le secret du succès de l’expérience marocaine, un concept qui a jeté les bases de la réforme, érigé la scène politique sur des bases solides et permis aux institutions de s’adapter à la réalité et à l’avenir”.

L’auteur de l’article a souligné que la stabilité et l’ouverture politiques ont contribué à “donner au Maroc une grande crédibilité tant au niveau continental qu’international et à gagner l’appréciation de ses partenaires internationaux ainsi que la confiance des principaux investisseurs”, mettant en avant le rôle joué par le Royaume dans la promotion de l’islam modéré dans la région subsaharienne.